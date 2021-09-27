Где есть борщ в Петербурге: 9 лучших вариантов

С фасолью в «Шаляпине» на Тверской

В сытном и наваристом супе картошки совсем чуть чуть — для вкуса, а не для сытности, а вот мяса — щедрая порция: в блюдо идет фирменный домашний ростбиф. Главное же ноу-хау борща — красная фасоль, отваренная до шелковистой нежности: она придает и плотность, и разнообразие текстур.