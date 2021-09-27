Где есть борщ в Петербурге: 9 лучших вариантов

Борщ — одна из главных гастроскреп России, поэтому мы решили не только выбрать лучшие из лучших в городе, но и выделить отдельную номинацию премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021. Рассказываем, где подают литровый, где несравненный классический, а где в виде коктейля!
Малороссийский в «Русской рюмочной № 1»
Шеф-повар Андрей Власов воссоздал борщ по дореволюционным рецептам — свеклу не отваривать, а запекать, чтобы сохранить ей сладость, телячью грудинку скрупулезнейше зачищать от всех пленок, а за пару минут до конца варки добавить в суп растертое сало с чесноком. Подавать со сметаной, ломтиком чеснока и салом.
|Конногвардейский б-р, 4
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С подкопченной говядиной в «Блоке»
Мощный, насыщенный и с густым дымным духом: крутой бульон варится на копченых говяжьих костях и копченой же говядине. В основных ингредиентах классика — свекла, морковь, картофель, перец, лук, разве что белокочанную капусту заменяют на краснокочанную из-за ее характерного привкуса сладкой горчицы.
|Потёмкинская ул., 4
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С краюшками с салом в «Банщиках»
У шеф-повара Станислава Левохо борщ основательный и близкий к каноническому — то есть без ненужных экспериментов: на говяжьем бульоне со свеклой, капустой и картофелем. Подается со сметаной и натертыми чесноком краюшками, на них — подлинная звезда блюда: домашнее сало из собственной кулинарной лавки.
|Дегтярная ул., 1А
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С фасолью в «Шаляпине» на Тверской
В сытном и наваристом супе картошки совсем чуть чуть — для вкуса, а не для сытности, а вот мяса — щедрая порция: в блюдо идет фирменный домашний ростбиф. Главное же ноу-хау борща — красная фасоль, отваренная до шелковистой нежности: она придает и плотность, и разнообразие текстур.
|Тверская ул., 12/15
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С хлебом со смальцем в Le Courage
Борщ в самом красивом русском ресторане Петербурга классический, но все в нем тоже, как говорится, по красоте. Говядина разварена до нежности, сметану берут самую густую, бородинский хлеб обжаривают до хрусткой корочки и выкладывают на него домашний смалец с чесноком.
|Тип места Басков пер., 2
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«Борщ» от Gutsait Group
Борщ в самом широком смысле слова: в ресторанной Gutsait Group блюду посвятили целый проект. Их «Борщ» — это моноконцепт в Пушкине: кафе одного блюда — и так выдающийся прецедент, а эксперименты на этом не заканчиваются — скажем, гостям предлагали цену назначать самостоятельно.
|Оранжерейная ул., 53
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По-московски в ресторане «Европа»
Борщ по фирменному рецепту с говядиной и охотничьими колбасками в ресторане Гранд Отеля Европа подают уже 30 лет. Один только мясной бульон чего стоит: для большей сладости в него идет свекольный сок, для пущего аромата в сваренный суп на ночь помещают мешочек с чесноком, лавровым листом и перцем.
|Михайловская ул., 1/7
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«Борщ» в Imbibe
Не суп, а… коктейль и легенда! Фирменный коктейль бара Imbibe — это водка на черном хлебе с сиропом из свеклы, пеной из сметаны и ржаным хлебцем со сливочным хреном. Проливается такой «борщ» чуть ли не мегалитрами, а иностранных гостей свозят на него специально — показать, каков истинно петербургский borsch.
|ул. Жуковского, 6
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Литровый в Petrov-Vodkin
На говяжьем бульоне, без картофеля, но с изрядным количеством разварной говядины. Подается с подпеченным чесноком, зеленым луком, бородинским хлебом и салом. Все это и само по себе здорово, но главный ингредиент этого борща — полнейший айнанэ: если заказать суп целым литром, его вынесут под живой аккомпанемент цыганского ансамбля.
|Адмиралтейский пр., 6
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