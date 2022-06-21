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В Петербурге сутки не будут продавать алкоголь из-за «Алых парусов»

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Во время проведения «Алых парусов» в розничных магазинах Петербурга не будут продавать алкоголь. Запрет вводят ежегодно в день главного праздника выпускников.

Купить алкоголь петербуржцы не смогут чуть больше суток. Как сообщает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, запрет будет действовать с 22.00 23 июня до 11 часов 25 июня. Также с сегодняшнего дня в центре Петербурга начнут действовать ограничения для транспорта из-за подготовки к празднику.

Напомним, в 2022 году на «Алых парусах» будет отображена тема 350-летия со дня рождения Петра Великого. 

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