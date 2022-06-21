В Петербурге сутки не будут продавать алкоголь из-за «Алых парусов»

Купить алкоголь петербуржцы не смогут чуть больше суток. Как сообщает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, запрет будет действовать с 22.00 23 июня до 11 часов 25 июня. Также с сегодняшнего дня в центре Петербурга начнут действовать ограничения для транспорта из-за подготовки к празднику.

Напомним, в 2022 году на «Алых парусах» будет отображена тема 350-летия со дня рождения Петра Великого.