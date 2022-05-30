Команда баров «Полторы комнаты» и Oy! запустила диджитал-тренажер Artender. Ежедневно разыгрывают 3000 рублей

Команда #perfectbarsteam — Владимир Николаев, Иван Ляшук, а также их бары «Полторы Комнаты», «Цветочки», Ultramen, Oy! Bar — и блог drinkhacker.ru с 31 мая запускают диджитал-проект Artender для усовершенствования творческих навыков не только каждого бартендера, но и вообще любого желающего. Это цифровой «тренажер» на базе телеграм-бота с регулярными заданиями (спойлер: приз каждодневного челленджа — 3000 рублей).
Artender, построенный на базе телеграм-бота, телеграм-канала и чата, призван прокачать самый важный скил бартендера – придумывать коктейли. Каждый день с 12 до 18 бот выдает новое задание, которое нужно будет выполнить за определенное время (у каждого участника есть до 18 часов, чтобы его выполнить), и через день команда на свое усмотрение поощряет победившего конкурсанта 3000 рублей или эквивалентными сертификатами.
Существуют разные категории челленджей:
- связанные с созданием смешанного напитка;
- рецензия — участникам дается тема, которую нужно деконструировать и сформулировать свое мнение;
- рисерч — найти в любых источниках и провести анализ информации на заданную тему;
- личный опыт. «Хочется, чтобы ребята делились своим экспириенсом, умело переносили критику, легко ее преодолевали и не боялись. Они с этим сталкиваются по несколько раз в течение рабочей смены, поэтому, чем больше будет смелых признаний в сети или в коммьюнити, тем более эмоционально зрелыми будут люди, работающие за барной стойкой», — говорит соавтор проекта Владимир Николаев.
Ценность идеи состоит в глобальном развитии барного творчества. Для бартендеров России часто единственной альтернативой были конкурсы от крупных алкогольных брендов, которых сейчас ждать не приходится — маркетинговых бюджетов больше нет. Совместная инициатива #perfectbarsteam и drinkhacker.ru дает понятные и нескучные инструменты и для тех, кто только приходит в индустрии гостеприимства, и для профессионалов.
Константин Берлинец
Соавтор проекта Artender
«Прозрачный коктейль в минималистичном бокале на большом куске льда и с цветной каплей сверху — так сейчас выглядит модный коктейль. А где-то работает бармен, который, условно, хочет в блендере смешать водку с огурцом и налить ее в пластиковый стаканчик, но он боится это продать и даже предложить коллегам, потому что существует негласный канон классного напитка. Мы хотим уйти от этих рамок.
Иногда (часто) будут встречаться задания, совершенно не связанные с коктейльным миром, но со способностью посмотреть на чужую идею и понять, как она рождалась, почему это считают гениальным, а другое – нет. Для человека, который работает в HoReCa создает образы и атмосферы, важно понимать, как создаются идеи».
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