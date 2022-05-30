Команда баров «Полторы комнаты» и Oy! запустила диджитал-тренажер Artender. Ежедневно разыгрывают 3000 рублей

Соавтор проекта Artender

«Прозрачный коктейль в минималистичном бокале на большом куске льда и с цветной каплей сверху — так сейчас выглядит модный коктейль. А где-то работает бармен, который, условно, хочет в блендере смешать водку с огурцом и налить ее в пластиковый стаканчик, но он боится это продать и даже предложить коллегам, потому что существует негласный канон классного напитка. Мы хотим уйти от этих рамок.

Иногда (часто) будут встречаться задания, совершенно не связанные с коктейльным миром, но со способностью посмотреть на чужую идею и понять, как она рождалась, почему это считают гениальным, а другое – нет. Для человека, который работает в HoReCa создает образы и атмосферы, важно понимать, как создаются идеи».