В здании кинотеатра «Мираж» на Петроградской откроется ресторан Gorilla от команды заведений Frank

Кухней руководит Станислав Ким («Вокруг света» от WRF, Bulldozer Group). Большая часть блюд — современный взгляд на японскую кухню. В меню есть суши-тауэры, фирменные и авторские роллы, например, с осьминогом и клубникой, гедза и нигири, картофель фри с лососем под спайси соусом, курица с ананасами и овощами. Коктейльную карту составлял Вася Марков из Made in China.