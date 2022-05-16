В здании кинотеатра «Мираж» на Петроградской откроется ресторан Gorilla от команды заведений Frank

В здании кинотеатра «Мираж» на Большом пр. Петроградской стороны, 35, в конце мая откроется Gorilla — проект от команды мясных ресторанов Frank by Баста.
Кухней руководит Станислав Ким («Вокруг света» от WRF, Bulldozer Group). Большая часть блюд — современный взгляд на японскую кухню. В меню есть суши-тауэры, фирменные и авторские роллы, например, с осьминогом и клубникой, гедза и нигири, картофель фри с лососем под спайси соусом, курица с ананасами и овощами. Коктейльную карту составлял Вася Марков из Made in China.
Интерьер архитектурного бюро DA Bureau (Birch, Bio My Bio, Cococo Bistro и кластер Third Place) погружает в другую вселенную сочетанием японских комиксов Кайдзю и футуризма, игровых автоматов и золотых лиан. Пластиковые джунгли, теплый оранжевый и зеленый свет, металлическая фурнитура и лапы гориллы говорят о концепции: на Земле произошла катастрофа, человечество уничтожило себя и большую часть жизни на планете.
Текст: Кристина Катышева
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