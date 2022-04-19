Кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров открывается на Гаванской улице

«Мы смогли! Мы вновь запускаем «Добродомик» на Васильевском острове. Мы возвращаемся к нашим бабушкам и дедушкам. Благодарим каждого, кто присоединился, партнеров, неравнодушных людей и всех, кто вместе с «Добродомиком» — в благодарность к старшему поколению. Нам немного страшно, ведь впереди огромное количество бесплатных обедов и необходимых продуктов, но мы уверены вместе сможем», — поделились в сообществе благотворительного кафе.

«Добродомик» будет работать на Гаванской улице, 20. Торжественное открытие состоится в пятницу, 22 апреля, в 12:00.

Также петербуржцы могут стать волонтером, помочь с продуктами или финансами на их закупку. Записаться можно по телефону 8-921-906-906-6. О том, как еще поддержать деятельность благотворительного кафе с бесплатными обедами для пенсионеров, можно узнать по ссылке.

Напомним, ранее в Петербурге появился пансионат для пожилых людей. Проектом занимается Александра Синяк — создательница благотворительного кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров.