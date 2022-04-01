Медведев призвал расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов

«Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое — но грозное», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он призвал отдавать приоритет в поставках продовольствия российскому внутреннему рынку. При этом отметил важность контроля за ценами. Заграничные поставки продуктов, по его словам, должны вестись только в «дружественные» России страны за рубли или их национальные валюты.

«Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно ещё и расширить)», — заключил бывший президент и зампред Совбеза РФ.