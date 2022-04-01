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Медведев призвал расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил полностью запретить экспорт продовольствия и сельхозпродукции странам, которые занимают «недружественную» позицию по отношению к РФ. Также бывший президент призвал расширить список товаров, запрещенных к ввозу из этих государств.

stockcreations / Shutterstock

 

«Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое — но грозное», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он призвал отдавать приоритет в поставках продовольствия российскому внутреннему рынку. При этом отметил важность контроля за ценами. Заграничные поставки продуктов, по его словам, должны вестись только в «дружественные» России страны за рубли или их национальные валюты.

«Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно ещё и расширить)», — заключил бывший президент и зампред Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев 

Заместитель председателя Совета безопасности России:

Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся!

 

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