Матвиенко предупредила McDonald's, что его место могут занять пышечные и котлетные

«Уже появилось столько предложений, в частности в Москве, я знаю, вместо того же McDonald's сделать свои котлетные, пышечные, пельменные, кофейни и так далее. Ну, будем питаться более здоровой пищей отечественного производства», — сообщила Матвиенко.

«Мы ведем себя корректно ко всем компаниям, но до поры до времени. Они должны будут определиться: будут они продолжать работу в России или все-таки уйдут. На этот счет у нас есть свои сценарии, свои предложения. Я лично против какой-либо национализации, я считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями, российскими акционерами», — добавила спикер Совфеда.

Напомним, в Роспатент с середины марта поступило около 50 заявок на регистрацию известных брендов, включая Durex, Apple, Mastercard, BMW, Chanel, McDonald’s и другие. В основном заявки копируют оригинальные бренды.