Центр развития донорства костного мозга и лучшие шеф-повара Петербурга организуют три благотворительных ужина

Следующие встречи состоятся 14 и 27 апреля (также по адресу пр. Динамо, 6). На них представители Центра расскажут о том, как стать донором, почему это легко и совсем не страшно. Каждый гость сможет вступить в регистр прямо во время ужина. Часть вырученных средств будет переведена в Центр развития донорства костного мозга.

Повара-участники следующих событий: Дмитрий Трушкин (Il Lago dei Cigni), Алексей Ермаков (El Copitas Bar, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe), Дмитрий Решетников (ZAZAZU, Mon ChouChou), Илья Бурнасов (Pizza Point), Никита Сечин (Merula, Uva), Рома Редман (Meatarea Chuck , Holy Ribs), Евгений Белозеров (HUNT, «Архитектор»), Игорь Шугаев (Кулинарный салон «Гурман»), Егор Никонов (HUNT), Александр Богданов (отель «Гельвеция»).

Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждаются более 10 000 россиян (подобрать донора внутри семьи возможно лишь для четверти пациентов). Костный мозг (не спинной) забирают из крови, а сама процедура абсолютно безболезненна. Чтобы попасть в регистр достаточно сдать мазок из полости рта или анализ крови.

Записаться на ужин можно здесь.