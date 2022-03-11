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Закрылось азиатское бистро Kona на Петроградской

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На углу Большого пр. П.С. и Пионерской ул. закрылось небольшое азиатское бистро Kona — в большинстве блюд использовались продукты, поставки которых осложнены в связи с текущей ситуацией. 

Шеф-повар Илья Бычков разработал меню с упором на чистые продукты: тунец блюфин из Тихого океана, морские гребешки из Японского моря и тертый свежий васаби из Японии.

Пока ситуация не изменится, помещение бистро будет использоваться как отдельное пространство для мероприятий при ресторане Mozzarella.

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