Google и Tripadvisor закрыли комментарии к российским ресторанам и отелям

Google и Tripadvisor, онлайн-сервис для путешественников, временно закрыли комментарии к некоторым ресторанам и отелям России в связи с «военной спецоперацией» на территории Украины. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.
Представитель Google сообщил, что компания столкнулась с ростом комментариев о ситуации на территории Украины, поэтому решила ввести блокировку публикаций.
В Tripadvisor обнаружили поток отзывов, нарушающих правила сервиса, о том, что делиться можно только достоверной информацией.
Ранее Американская компания Google, принадлежащая корпорации Alphabet, приостановила продажу контекстной рекламы на своих платформах в России «ввиду чрезвычайных обстоятельств». Это касается в том числе видеохостинга YouTube.
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