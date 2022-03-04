Google и Tripadvisor закрыли комментарии к российским ресторанам и отелям

Представитель Google сообщил, что компания столкнулась с ростом комментариев о ситуации на территории Украины, поэтому решила ввести блокировку публикаций.

В Tripadvisor обнаружили поток отзывов, нарушающих правила сервиса, о том, что делиться можно только достоверной информацией.

Ранее Американская компания Google, принадлежащая корпорации Alphabet, приостановила продажу контекстной рекламы на своих платформах в России «ввиду чрезвычайных обстоятельств». Это касается в том числе видеохостинга YouTube.