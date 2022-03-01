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Российский алкогольный импортер «Лудинг» возобновил поставки

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Luding Group, одна из крупнейший виноторговых компаний России, возобновила отгрузки продукции клиентам. Отпускные цены на импортный алкоголь уже выросли на 10%.

В компании сообщили, что несмотря на рост стоимости комплектующих, увеличение логистических затрат, стоимость российской продукции останется неизменной, но цены на заграничные вина, а также крепкие и слабоалкогольные напитки уже скорректированы с учетом курса валют.

Напомним, что 28 февраля компании Simple и «Лудинг» полностью остановили отгрузки всего алкоголя своим партнерам на неопределенный срок.

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