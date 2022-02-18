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«Па-ра-па-па-паам»: «Макдоналдс» начал регистрацию нового товарного знака в России

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Американская компания McDonald's Corporation, владеющая одноименной сетью ресторанов быстрого питания, зарегистрирует в России бренд «Па-ра-па-па-паам». Об этом сообщает ТАСС.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Соответствующую заявку компания направила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 18 января. А к рассмотрению ее приняли еще 11 февраля.

Бренд «Па-ра-па-па-паам» выбран не случайно. Это известная мелодия из рекламы ресторанов быстрого питания. «Макдоналдс» собирается зарегистрироваться по классу международной классификации товаров и услуг, который дает право открытия ресторана.

Заявка на товарный знак подана в соответствии с планами компании по защите бренда.

Напомним, 3 февраля стало известно, что McDonald's Corporation официально зарегистрировала в России товарный знак McDak или «Макдак». Корпорация получила свидетельство о госрегистрации от Роспатента.

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