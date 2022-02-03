«Макдоналдс» официально запатентовал в России новый товарный знак «Макдак»

В документе сказано, что «Макдак» — это разговорное название ресторанов McDonalds в России. Теперь его запрещено использовать для обозначения товаров других организаций. Товарный знак зарегистрировали по классу «услуги ресторанов».

Ранее в компании McDonald's объясняли, что заявка на патент товарного знака «подана в соответствии с планами компании по защите бренда». В числе других запатентованных товарных знаков McDonald's в России «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе», а также «Университет Гамбургерологии» — корпоративный образовательный центр корпорации, филиал которого открылся в Москве в 2019 году.

Напомним, компания подала заявку на патент еще в середине августа 2021 года. Тогда на этот факт обратил внимание журналист Кирилл Седов. «Свершилось. "Макдоналдс" решил назвать вещи своими именами — и подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Макдак"», — написал он в своем Facebook.