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«Макдоналдс» официально запатентовал в России новый товарный знак «Макдак»

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Американская компания McDonald's Corporation официально зарегистрировала в России товарный знак McDak. Корпорация получила свидетельство о госрегистрации от Роспатента.

Nixx Photography / Shutterstock.com

В документе сказано, что «Макдак» — это разговорное название ресторанов McDonalds в России. Теперь его запрещено использовать для обозначения товаров других организаций. Товарный знак зарегистрировали по классу «услуги ресторанов».

Ранее в компании McDonald's объясняли, что заявка на патент товарного знака «подана в соответствии с планами компании по защите бренда». В числе других запатентованных товарных знаков McDonald's в России «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе», а также «Университет Гамбургерологии» — корпоративный образовательный центр корпорации, филиал которого открылся в Москве в 2019 году.

Напомним, компания подала заявку на патент еще в середине августа 2021 года. Тогда на этот факт обратил внимание журналист Кирилл Седов. «Свершилось. "Макдоналдс" решил назвать вещи своими именами — и подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Макдак"», — написал он в своем Facebook.

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