В России за год выпили 1,5 миллиарда литров крепкого алкоголя. Почти треть из них — контрафакт

Отмечается, что в 2020 году россияне покупали меньше алкоголя. Так за отчетный период продали порядка 1,2 млрд литров крепких напитков. К таким выводам пришли в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя.

В 2021 году в основном напитки с высоким градусом покупали в розничных точках — 98% от всего алкоголя. В кафе и ресторанах реализовали всего 45-65 млн литров алкоголя за год.

Объем оборота нелегальных крепких напитков составляет 27%. Это порядка 611 млн бутылок в год. Эксперты предлагают решить проблему контрафакта с помощью цифровой маркировки. В исследовании оценивались приблизительные затраты и выгоды участников рынка от данного нововведения.

«По нашим оценкам, прибыль добросовестных участников рынка при сокращении нелегального оборота на 70% может вырасти на 17-18 млрд рублей, а чистый выигрыш добросовестных производителей от введения обязательной маркировки может составить 10-11 млрд рублей в год», — заявили авторы работы.

Государство от введения инициативы получит около 73-79 млрд рублей в год, отмечается в исследовании.

Напомним, импортные вина в России в 2022 году станут дороже. Крупные импортеры и розничные сети уже получили уведомления от поставщиков о возросшей стоимости продукции.