Поставщики предупредили о росте стоимости импортных вин в России в 2022 году

Производители вин из Долины Луары, Шампани, Бургундии и Гаскони (Франция), Трентино — Альто Адидже (Италия), Нового Света и других винодельческих регионов предлагают свою продукцию в среднем дороже на 20-25%. Минимальное повышение, о котором просят практически все поставщики, составляет 10%. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка со стороны России.

Повышение цен на вина — вынужденная мера на фоне «критически плохой урожайности». Рост стоимости сырья в ряде винодельческих регионов составляет до 20%. В особенности пострадали регионы Франции (Шампань, Бургундия), Италии (Фриули, Венето), Новой Зеландии (Марлборо). В некоторых регионах предложение винограда снизилось на 20-30%.

Также подорожали комплектующие материалы. Цены на пробку, капсулы, винтовые колпачки выросли до 60%, на этикетки — на уровне 50%, стеклотару — до 20%, упаковку (короба и разделители) — до 80%. Кроме того, рост логистических издержек на автоперевозки составляет до 30% внутри России и до 200% на европейских маршрутах.

«При таком повышении стоимости вино на полки попадает уже в другую, более высокую категорию, что существенно сокращает объем продаж. И мы говорим поставщикам, что в таком случае закупим, например, не 25 тысяч бутылок, а всего 15 тысяч. Таким образом, в переговорах постепенно приходим к взаимоприемлемой цене», — отметил исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort Александр Липилин. По его прогнозу, повышение стоимости продукции к весне 2022 года составит не более 10-12%.