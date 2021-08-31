Не «Макдоналдс», а «Макдак»: сеть ресторанов быстрого питания получит в России новый товарный знак

Внимание на то, что «Макдоналдс» зарегистрирует в России товарный знак «Макдак», обратил журналист Кирилл Седов. «Свершилось. "Макдоналдс" решил назвать вещи своими именами — и подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Макдак"», — написал он в своем Facebook. Как следует из списка заявок, в Роспатент McDonald's обратилась еще 19 августа — тогда же компания подала заявку на товарный знак McDAK.

В числе других запатентованных товарных знаком McDonald's в России «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе», а также «Университет Гамбургерологии» — корпоративный образовательный центр корпорации, филиал которого открылся в Москве в 2019 году.

Как объяснили РБК в пресс-службе компании, заявка на регистрацию товарного знака подана «в соответствии с планами компании по защите бренда». Например, это не позволит использовать сленговое название сети «Макдак» для обозначения товаров других организаций.

Напомним, ранее россиянка обвинила «Макдоналдс» в оскорблении чувств верующих. По ее словам, реклама фастфуда заставила ее нарушить пост и съесть чизбургер. Женщина подала на компанию в суд и теперь пытается взыскать всего 1 тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда.