Ресторан Social Club на Рубинштейна закрывается после пяти лет работы

«Social – это мы. Это, в первую очередь, люди. И, несмотря на закрытие Social Club, главные «звёзды» нашей команды продолжат сиять и создавать новые проекты в Петербурге, Москве, Мексике…, да где угодно! Внимательно следите за нами – уверены будет еще много интересного», — говорится в инстаграм-аккаунте ресторана.

Напомним, что заведение в 2016 году открыли Илья Базарский и Павел Штейнлухт, владельцы соседнего «Бекицера».