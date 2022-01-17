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Ресторан Social Club на Рубинштейна закрывается после пяти лет работы

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Ресторан-клуб Social Club на Пяти углах закрывается — проект не выдержал коронавирусных ограничений. В воскресенье, 23 января, команда работает последний раз на ул. Рубинштейна, 40/11. 

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«Social – это мы. Это, в первую очередь, люди. И, несмотря на закрытие Social Club, главные «звёзды» нашей команды продолжат сиять и создавать новые проекты в Петербурге, Москве, Мексике…, да где угодно! Внимательно следите за нами – уверены будет еще много интересного», — говорится в инстаграм-аккаунте ресторана. 

Напомним, что заведение в 2016 году открыли Илья Базарский и Павел Штейнлухт, владельцы соседнего «Бекицера». 

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