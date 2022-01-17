Ресторан Social Club на Рубинштейна закрывается после пяти лет работы

Ресторан-клуб Social Club на Пяти углах закрывается — проект не выдержал коронавирусных ограничений. В воскресенье, 23 января, команда работает последний раз на ул. Рубинштейна, 40/11.
«Social – это мы. Это, в первую очередь, люди. И, несмотря на закрытие Social Club, главные «звёзды» нашей команды продолжат сиять и создавать новые проекты в Петербурге, Москве, Мексике…, да где угодно! Внимательно следите за нами – уверены будет еще много интересного», — говорится в инстаграм-аккаунте ресторана.
Напомним, что заведение в 2016 году открыли Илья Базарский и Павел Штейнлухт, владельцы соседнего «Бекицера».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.