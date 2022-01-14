Поставщики предупредили о росте цен на красную икру в России до 30%

Заявки на существенное повышение цен поставщики направили в адрес торговых сетей в конце 2021 года и начале 2022-го. Как пишут «Ведомости» со ссылкой представителя на одного из четырех ритейлеров, получивших уведомления, стоимость красной икры может увеличиться на 7-17% в зависимости от вида продукции, упаковки и других параметров. В другой сети называют иные цифры — повышение в 10% по недорогим позициям и в 20-30% — по премиальным.

Необходимость увеличения стоимости икры поставщики объясняют ее дефицитом на рынке. Из-за неудачной путины лососевых рыб в других странах покупатели из Азии приобрели больше российской икры, чем обычно. Кроме того, повысились затраты на логистику.

Напомним, в октябре 2021 года средняя цена лососевой икры в рознице впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм. Это максимум — до такого уровня стоимость продукта не поднималась ни разу за всю доступную историю наблюдений. Всего за 20 лет, согласно подсчетам Росстата, красная икра подорожала в 7,4 раза — в первом октябре нового тысячелетия 1 килограмм стоил в рознице всего 657,2 рубля.