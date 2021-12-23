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Ресторан Eclipse раздвоился! Теперь в Репино французская и итальянская классика, меню a la carte и продукты разных стран

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Файн-дайнинг ресторан Eclipse в Репино открылся после реновации. Теперь он называется Eclipse Classic, появилось меню a la carte с классическими итальянскими и французскими блюдами высокой кухни. Акцент с локальных сдвинулся в сторону продуктов из разных стран мира. 

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Сергей Фокин по-прежнему является шефом проекта. Готовит нормандский суп с лососем и креветками, рулет из перепелки и говядину Веллингтон. Отдельный раздел посвятил пасте — в нем лингвини с соте из вонголе в белом вине, тальолини с копченым осетром и равиоли с крабом в соусе из шафрана. В ресторане появилась аквасистема для raw-бара с ежами, устрицами и морскими гребешками. Меню дополнено двумя дегустационными сетами с винным сопровождением за 22500 рублей (каждый).

В винной карте — «великие вина» Бордо, винтажное шампанское, знаменитые дома Бургундии, Тосканы и Пьемонта. А в коктейльном меню — миксы на основе 30-летнего портвейна, панамского рома и джины вариантов джина. 

Второй ресторан — Eclipse Modern на Итальянской — начнет работу весной 2022 года. Команда обещает экспериментальную кухню, концептуальный минимализм, эксперименты из локальных продуктов, игристое из бузины и вино из топинамбура и белых грибов.

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