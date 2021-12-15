В петербургском баре посетителям показывают рекламу о вреде алкоголя

На неоднозначные ролики обратили внимание два блогера – Юрий Кузнецовский и Иван Медведев — они как раз и были в этом баре. В своих постах в Instagram они спросили, как их подписчики относятся к такой рекламе в барах.

«Юрий очень негодует. Ему показывают антиалкогольную рекламу в баре», — рассказал в посте один из них.

На этот счет мнения у людей разделились. Кто-то считает, что такие методы ограничивают личный выбор и они категорически против, а кто-то, напротив, не видит в роликах ничего плохого. По их словам, можно употреблять алкоголь в умеренных количествах, а еще лучше придерживаться здорового образа жизни.

Напомним, пивовары предупредили о возможном подорожании пива в России из-за роста цен на солод. Чтобы этого избежать, необходимо ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России, а также повысить экспортные пошлины.