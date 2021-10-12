Пивовары предупредили о возможном подорожании пива в России из-за роста цен на солод

С предложением ввести квоты и повысить экспортные пошлины Союз российских пивоваров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину. В тексте они указывают на столкновение «с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году. По данным членов союза, в настоящее время закупочная цена на пивоваренный солод на 30-50% выше, чем в январе текущего года.

Среди причин подорожания солода — неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции. Также на рост влияет экспорт — российский солод «активно экспортируется, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен». Это не только российская проблема — на мировом рынке ячменя отмечаются аналогичные процессы, происходит сокращение переходящих запасов ячменя.

«В целях обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде (являющемся одной из главных сырьевых составляющих при производстве пива) и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво просим вас ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции», — приводит РИА «Новости» выдержку из обращения Союза российских пивоваров к Мишустину.

Напомним, ранее Минэкономразвития предложило повысить пошлины на ряд товаров, импортируемых из Евросоюза — в том числе некоторые виды вин, пиво, туалетную воду, духи и декоративную косметику. Размер новых пошлин пока не определен, но источники, знакомые с обсуждениями, уверены: ставки могут быть запредельными.