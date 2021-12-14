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В Петербурге стали вдвое реже закрывать бары и рестораны в 2021 году

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Интересная статистика: за 2021 год в Петербурге открыли на 26% больше точек стрит-ретейла, чем закрыли. А рестораны прекращали работу в два раза реже по сравнению с предыдущим годом, пишет «Деловой Петербург».

Shutterstock.com

Меньше всего вакантных площадей заметили на отмечено на второстепенных торговых коридорах центральных районов. К примеру, на улице Некрасова, Среднем проспекте Васильевского острова, на Московском и Литейных проспектах.

Аналитики отмечают, что треть арендуемых помещений у общепита, а объем площадей ресторанов и баров, а также магазинов одежды поднялся на 6,0% и 4,9% за год. А продуктовые магазины открывались точечно.

Помимо этого, общепит лидирует и по числу новых заведений. В нынешнем году открылось на 26% больше ресторанов, чем годом ранее.

Общепит оказался в лидерах и по числу новых точек. В целом, по сравнению с 2020 годом, новых точек открылось на 26% больше. Но также владельцы общепита больше всех открывались и закрывались — 37% и 35% соответственно.

Напомним, в 2021 году в Петербурге открыли больше ресторанов, чем закрыли. Таких показателей удалось достичь впервые за три года. В течение года запустили 285 новых заведений, а прекратили существование 170.

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