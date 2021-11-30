Церемония одного из самых важных ресторанных рейтингов мира The World’s 50 Best Restaurants пройдет в Москве

В Москве впервые пройдет презентация престижного мирового рейтинга гастрономической индустрии. Площадкой для проведения итоговой церемонии на протяжении многих лет был Лондон, затем ее принимали в Нью-Йорке, Мельбурне, Сингапуре и других мегаполисах.

С 16 по 20 июля запланирована тематическая программа для профессионалов отрасли с лекциями и мастер-классами.

Рейтинг лучших ресторанов мира с 2002 года ежегодно составляет британский журнал Restaurant на основании тайного голосования среди более чем 1000 рестораторов, шеф-поваров, фуди и гастрожурналистов. Попасть в список лучших может абсолютно любое заведение.

Напомним, что в 2019 году в рейтинг впервые в истории отметил два ресторана в Петербурге: Harvest Дмитрия Блинова и Рената Маликова занял 92 строчку рейтинга, а «КоКоКо» Матильды Шнуровой с меню новой русской кухни от Игоря Гришечкина оказался на 104-ой позиции.