Церемония одного из самых важных ресторанных рейтингов мира The World’s 50 Best Restaurants пройдет в Москве

В июле 2022 года в Москве состоится церемония награждения одного из самых важных ресторанных рейтингов в мире — The World's 50 Best Restaurants. В столице соберутся около двух тысяч экспертов, журналистов и шеф-поваров, чьи рестораны попадут в список 50 лучших.
В Москве впервые пройдет презентация престижного мирового рейтинга гастрономической индустрии. Площадкой для проведения итоговой церемонии на протяжении многих лет был Лондон, затем ее принимали в Нью-Йорке, Мельбурне, Сингапуре и других мегаполисах.
С 16 по 20 июля запланирована тематическая программа для профессионалов отрасли с лекциями и мастер-классами.
Рейтинг лучших ресторанов мира с 2002 года ежегодно составляет британский журнал Restaurant на основании тайного голосования среди более чем 1000 рестораторов, шеф-поваров, фуди и гастрожурналистов. Попасть в список лучших может абсолютно любое заведение.
Напомним, что в 2019 году в рейтинг впервые в истории отметил два ресторана в Петербурге: Harvest Дмитрия Блинова и Рената Маликова занял 92 строчку рейтинга, а «КоКоКо» Матильды Шнуровой с меню новой русской кухни от Игоря Гришечкина оказался на 104-ой позиции.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.