Петербург может войти в сеть креативных городов ЮНЕСКО в качестве гастрономической столицы России

Гастрономические возможности Петербурга с точки зрения экономики туризма могут мотивировать, в том числе, приезжать снова и снова. До 30% мотивации выбора направления путешествия связано с тем, что нового там можно попробовать из еды, продегустировать. Как считают в Смольном, в этом плане «кухня Петербурга, сочетающая в себе современные гастрономические тенденции и многонациональные традиции города — очень перспективна».

Инициатором включения Петербурга в сеть креативных городов ЮНЕСКО выступили Комитет по развитию туризма и подведомственное ему городское Конгрессно-выставочное бюро. Подачу заявки поддержал уже не только губернатор Александр Беглов: помимо него, это сделали Ассоциация кулинаров России, Санкт-Петербургская ассоциация кулинаров, Федерация рестораторов и отельеров Северо-Запада, Международный энтогастрономический центр, организаторы Международного гастрономического фестиваля St. Petersburg Gourmet Days, и профильные образовательные учреждения города.