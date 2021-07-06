Петербург может войти в сеть креативных городов ЮНЕСКО в качестве гастрономической столицы России. Заявку на включение города в программу по направлению «Гастрономия» поддержал губернатор Александр Беглов. Об этом «Собака.ru» рассказали инициаторы подачи заявки.
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Фото: Shutterstock.com
Гастрономические возможности Петербурга с точки зрения экономики туризма могут мотивировать, в том числе, приезжать снова и снова. До 30% мотивации выбора направления путешествия связано с тем, что нового там можно попробовать из еды, продегустировать. Как считают в Смольном, в этом плане «кухня Петербурга, сочетающая в себе современные гастрономические тенденции и многонациональные традиции города — очень перспективна».
Инициатором включения Петербурга в сеть креативных городов ЮНЕСКО выступили Комитет по развитию туризма и подведомственное ему городское Конгрессно-выставочное бюро. Подачу заявки поддержал уже не только губернатор Александр Беглов: помимо него, это сделали Ассоциация кулинаров России, Санкт-Петербургская ассоциация кулинаров, Федерация рестораторов и отельеров Северо-Запада, Международный энтогастрономический центр, организаторы Международного гастрономического фестиваля St. Petersburg Gourmet Days, и профильные образовательные учреждения города.
Сергей Корнеев
Председатель Комитета по развитию туризма Петербурга:
Гастрономия неразрывно связана с культурной составляющей нашего города. Санкт-Петербург как мост между Россией и миром сочетает разнообразие всевозможных кухонь, поэтому Петербург имеет все шансы называться не только культурной столицей России, но и гастрономической. В городе ежегодно проводятся кулинарные фестивали, открываются новые гастрономические места, лучше петербургские рестораны и бары попадают в топ мировых рейтингов.
Мы хотим подтвердить статус города, который сегодня не боится экспериментировать и гармонично объединять классическое и новое, в том числе в гастрономии, а также дать дополнительные стимулы дальнейшему развитию петербургской кухни и соответствующим образом представить Северную столицу на российском и мировом туристских рынка.
Сеть креативных городов ЮНЕСКО создана в 2004 году в целях сотрудничества с городами, которые рассматривают креатив, как стратегический фактор устойчивого урбанистического развития. В настоящее время программа объединяет 246 городов из более чем 80 стран мира, представляющих одно из семи творческих направлений— гастрономия, декоративно-прикладное искусство и народное творчество, дизайн, кинематография, литература, цифровое искусство и музыка.
В программу «Сеть Креативных городов ЮНЕСКО» на данный момент входят три российских города: Ульяновск в номинации «Литература», Казань — «Музыка» и Каргополь — «Декоративно-прикладное искусство». Решение о включении Петербурга будет принято по результатам оценки независимых экспертов и городов-участников программы зимой 2021 года.
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