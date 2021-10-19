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В Петербурге закрылся Bio My Bio — самый экологичный ресторан Матильды Шнуровой

В Петербурге закрылся ресторан Bio My Bio на Вознесенском проспекте. Это был проект Матильды Шнуровой с healthy-меню без глютена, лактозы и сахара. Запускал его француз Режис Тригель, а затем руководить кухней стал Игорь Гришечкин. Последний завтрак накрывали сегодня, 19 октября.

Заведение просуществовало при отеле SO/ Sofitel St. Petersburg около полутора лет. Его открывали в разгар пандемии и подавали healthy-блюда, совмещали гастрономию и нутрициологию, отказались от сахара, глютена и лактозы.

«Мы говорим спасибо каждому гостю, кто хоть раз был в наших неоновых джунглях, специально приезжал из других городов или выбирал нас ежедневно, отдавая предпочтение нашим блюдами и напитками среди сотни других проектов в этом городе!» — сказано в профиле ресторана в Instagram. Вернется ли проект в том виде, в котором мы привыкли его видеть, или в новом формате, пока неизвестно.

Изначально ресторан открывался с healthy-меню французского шефа Режиса Тригеля, а потом его подхватил Игорь Гришечкин, шеф-повар Cococo Bistro и Cococouture. Большая часть позиций в меню была доступна для веганов и вегетарианцев. Интерьер делали бюро DA bureau. Гигантские «листья» из переработанного стеклопластика создавали декораторы Мариинского театра. 

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Матильда Шнурова

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