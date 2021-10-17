В ресторанах Петербурга, Москвы и Перми проверять QR-коды привитых россиян будут роботы

Робот умеет перемещаться и общаться с посетителями. Его также оснастили сканером для считывания QR-кодов и сканером паспорта, а еще интегрировали с сервисом «Госуслуг». Благодаря этому он сможет проверять подлинность документов.

Уточняется, что такие роботы появятся в ресторане итальянской кухни The Toy в Москве, в петербургской сети «Гуси» и пермском ресторане Amber. Их также планируют установить в аэропортах и учебных заведениях.