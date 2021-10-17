В ресторанах Петербурга, Москвы и Перми проверять QR-коды привитых россиян будут роботы

В ресторанах Москвы, Петербурга и Перми проверять QR-коды привитых от коронавируса и переболевших им россиян начнут роботы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Промобот».
Робот умеет перемещаться и общаться с посетителями. Его также оснастили сканером для считывания QR-кодов и сканером паспорта, а еще интегрировали с сервисом «Госуслуг». Благодаря этому он сможет проверять подлинность документов.
Уточняется, что такие роботы появятся в ресторане итальянской кухни The Toy в Москве, в петербургской сети «Гуси» и пермском ресторане Amber. Их также планируют установить в аэропортах и учебных заведениях.
Напомним, звездой Международного газового форума (ПМГФ-2021) в Петербурге стал человекоподобный робот Алекс. На видео запечатлели, как он отвечает на вопрос участника мероприятия и читает стишок про бычка.
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