18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
  • News
Новости

В ресторанах Петербурга, Москвы и Перми проверять QR-коды привитых россиян будут роботы

В ресторанах Москвы, Петербурга и Перми проверять QR-коды привитых от коронавируса и переболевших им россиян начнут роботы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Промобот».

Робот умеет перемещаться и общаться с посетителями. Его также оснастили сканером для считывания QR-кодов и сканером паспорта, а еще интегрировали с сервисом «Госуслуг». Благодаря этому он сможет проверять подлинность документов.

Уточняется, что такие роботы появятся в ресторане итальянской кухни The Toy в Москве, в петербургской сети «Гуси» и пермском ресторане Amber.  Их также планируют установить в аэропортах и учебных заведениях.

Напомним, звездой Международного газового форума (ПМГФ-2021) в Петербурге стал человекоподобный робот Алекс. На видео запечатлели, как он отвечает на вопрос участника мероприятия и читает стишок про бычка.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: