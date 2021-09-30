О предложении Минэкономразвития повысить пошлины пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, узнавшие об этом от федеральных чиновников. В списке обсуждаемых категорий – некоторые виды вин, пиво, туалетная вода, духи, декоративная косметика и прочие товары. Размер новых пошлин министерств пока не определило, но, по словам собеседников издания, «ставки могут быть вплоть до запретительных».

Повысить пошлины предложено в ответ на ограничения Европейского Союза на поставку металлургической продукции. Источники сообщают, что соответствующие меры готовится внести и Минпромторг.

Пошлины могут увеличить на вино с защищенным наименованием по происхождению, защищенным географическим указанием и другие виды. Отмечается, что список товаров может измениться и пополниться, например, обувью, холодильниками, сельскохозяйственным оборудованием и другими категориями. Если ставки повысят значительно, то товары станут недоступны для широкого потребителя, а объем поставок сократится. Потери понесут все — и покупатели, и продавцы, и импортеры, считают эксперты.