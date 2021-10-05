Производители предупредили об ограничениях поставок батончиков Bounty в Россию

О возможных проблемах с поставками батончиков в Россию пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо российской структуры компании Mars. В тексте уведомляется о «вынужденном ограничении» поставок продукции под брендом Bounty из-за повышенного спроса в начале года и ограничения поставок сырья.

Источники ссылаются на неформальные беседы внутри компании, в которых ссылаются на нехватку кокосовой стружки из‑за неурожая в странах-производителях — так, из-за тайфунов на Филиппинах в 2020 году пострадали 49 миллионов кокосовых пальм. Сотрудники Mars не исключают того, что проблемы с поставками продлятся до 2022 года, при этом рассчитывая, что товарные запасы на складах компании полностью восполнятся к середине октября.

Директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова заявила, что Mars предъявляет высокие требования к качеству сырья и компании потребовалось время, чтобы восполнить запасы. По ее словам, компания не ожидает дефицита батончиков, ситуация «никак не скажется на конечном потребителе».

Напомним, ранее по всей России с полок магазинов стал пропадать Доширак. Первыми пропажу обнаружили жители Краснодарского края, затем похожая информация появилась и в Магаданской области. Вскоре проблему с поставками подтвердили и представители торговых сетей — лапши нет как в магазинах, так и на складах.