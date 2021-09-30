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По всей России с полок магазинов стал пропадать Доширак. В Петербурге пока дефицит незначительный

Жители России заметили, что с прилавков магазинов стала исчезать лапша быстрого приготовления марки «Доширак». Эту информацию подтвердили несколько ритейлеров.

Первыми пропажу обнаружили жители Краснодарского края, затем похожая информация появилась и в Магаданской области. Вскоре проблему с поставками подтвердили и представители торговых сетей — лапши нет как в магазинах, так и на складах.

По информации ритейлеров, это связано с приостановкой производственных линий на одном из рязанских заводов компании. Проблема носит технический характер, а восстановить объем поставок планируют к концу 2021 года.

Хотя власти Рязанской области опровергают эту информацию. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона заявили, что завод не прерывал работу и продолжает отгрузку продукции. А на информацию по поводу того, что крупным торговым сетям разослали уведомления о возможном снижении объемов поставок ответили следующим образом:

«Распространяемая новость про якобы перебои содержит документы, которые были распространены 4 месяца назад, и за это время перебоев в отгрузке не было. О том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани все нормально. По нашей информации, никаких задержек и остановок производства не было», — сообщил ТАСС представитель министерства Алексей Лавренев.

Но при этом некоторые петербургские торговые точки все-таки столкнулись с нехваткой «Доширака». Это подтвердили в сети «Реалъ» и службе доставки «Самокат». Новую поставку ожидают 10 октября. «Магнит» и «Лента» не заявляли о дефиците этого продукта, пишет «Фонтанка».

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