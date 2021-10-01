Не только Пэрис: Ольга Бузова запускает собственное кулинарное шоу

Просто яичница — это скучно. Поэтому Бузова замахнулась на высокую кухню и выбрала рецепты самых искусных поваров. Ольге предстоит на личном примере убедиться, что простые вещи из поваренной книги, оказывается, не так уж и просты, но при этом нет ничего невозможного! Или есть? Что у нее получится в итоге, попробует не только новоиспеченный повар, но и гости в студии, среди которых будут звезды музыки, кино, интернета и шоу-бизнеса.

«Я умею все: могу и борщ приготовить, и салат оливье, и пасту с морепродуктами. Но я крайне редко это делаю, потому что в условиях постоянных съемок, встреч и мероприятий просто некогда и незачем. И вообще, готовка — это такой процесс, в котором нельзя спешить. От времени на кухне нужно получать удовольствие, проводить его правильно. Этим мы и займемся в моем новом шоу», — отметила Бузова.

Шоу «Бузова на кухне» выйдет на телеканале ТНТ 9 октября. Авторы уверяют: будет сложно, но интересно, с приправой из оптимизма и юмора. «Может ли Ольга Бузова испечь пирог для мамы? Легко ли готовить пасту или изысканный салат к ужину с белым вином? Способна ли она вовремя снять стейк с гриля, чтобы прожарка была well-done? Ответы получим опытным путем, но, если сможет Бузова, сможете и вы!» — говорят они.

В роли повара попробовала себя и Пэрис Хилтон. Она училась кулинарным азам в рамках шоу «Готовим с Пэрис» на Netflix. Опытным путем Пэрис узнала, как приготовить гламурный милкшейк в домашних условиях и можно ли переворачивать котлеты лопаточкой, покрытой стразами.