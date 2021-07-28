Как приготовить гламурный милкшейк? 🥤 Рассказывает (и показывает!) Пэрис Хилтон — в рамках собственного кулинарного шоу

Как говорят в Netflix, Пэрис Хилтон «не обученный повар и не пытается им быть». Несмотря на это, зрителей приглашают присоединиться на кухню к блондинке и ее знаменитым «друзьям-сушефам» Ким Кардашьян, Никки Глейзер, Деми Ловато, Савити, Леле Понс, Кэти Хилтон и Ники Хилтон. По задумке авторов, вместе с ними Пэрис сможет изучить новые ингредиенты и рецепты и продемонстрировать свои кулинарные познания.

«Пэрис Хилтон умеет готовить… Вроде как. Проверьте свой детектор дыма и приготовьтесь. Она знакомится с новыми ингредиентами, новыми рецептами и экзотической кухонной техникой. Вдохновленная собственным вирусным видео на YouTube (Ролик, в котором Хилтон готовит лазанью, уже посмотрели более 5 миллионов раз, — прим. ред.) Пэрис перенесет нас из продуктового магазина к готовому сервировочному столу. И она сможет научиться ходить по кухне», — говорится в аннотации к проекту.

«Готовим с Пэрис» (Cooking with Paris) можно посмотреть на стриминговом сервисе Netflix с 4 августа. Всего выйдет шесть эпизодов.