Как приготовить гламурный милкшейк? 🥤 Рассказывает (и показывает!) Пэрис Хилтон — в рамках собственного кулинарного шоу

Как приготовить гламурный милкшейк в домашних условиях? И можно ли переворачивать котлеты лопаточкой, покрытой стразами? Ответ на эти и другие вопросы даст Пэрис Хилтон, которая учится кулинарным азам в рамках собственного шоу «Готовим с Пэрис» на Netflix. Не верите? Посмотрите трейлер!
Как говорят в Netflix, Пэрис Хилтон «не обученный повар и не пытается им быть». Несмотря на это, зрителей приглашают присоединиться на кухню к блондинке и ее знаменитым «друзьям-сушефам» Ким Кардашьян, Никки Глейзер, Деми Ловато, Савити, Леле Понс, Кэти Хилтон и Ники Хилтон. По задумке авторов, вместе с ними Пэрис сможет изучить новые ингредиенты и рецепты и продемонстрировать свои кулинарные познания.
«Пэрис Хилтон умеет готовить… Вроде как. Проверьте свой детектор дыма и приготовьтесь. Она знакомится с новыми ингредиентами, новыми рецептами и экзотической кухонной техникой. Вдохновленная собственным вирусным видео на YouTube (Ролик, в котором Хилтон готовит лазанью, уже посмотрели более 5 миллионов раз, — прим. ред.) Пэрис перенесет нас из продуктового магазина к готовому сервировочному столу. И она сможет научиться ходить по кухне», — говорится в аннотации к проекту.
«Готовим с Пэрис» (Cooking with Paris) можно посмотреть на стриминговом сервисе Netflix с 4 августа. Всего выйдет шесть эпизодов.
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