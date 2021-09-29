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Смольный продлил срок работы летних кафе в Петербурге

В 2022 году летние кафе в Петербурге смогут работать более длительное время. Срок размещения уличных конструкций при заведениях общепита продлил Смольный.

Pavel Chepelev / Shutterstock.com

Согласно изменениям, внесенным губернатором Петербурга Александром Бегловым в постановление «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления правительства», в 2022 году заведения общепита смогут размещать летние кафе с 1 мая по 15 октября. Об этом, отметил глава города, просили члены предпринимательского сообщества.

По подсчетам Комитета имущественных отношений, на сегодняшний день в Петербурге действует почти 440 договоров на размещение нестационарных торговых объектов под заведения общепита. Готовить проекты таких уличных кафе не требуется, это правило действует в проекте постановления до 15 октября 2022 года.

Напомним, ранее также стало известно, что рестораторы Петербурга не подали ни одной заявки на установку зимних веранд в этом году. Строительство такой конструкции обходится дорого и вряд ли окупится, считают они.

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