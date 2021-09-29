Рестораторы не подали ни одной заявки на установку зимних веранд в Петербурге

Законопроект, разрешающий заведениям общепита Петербурга устанавливать террасы в любое время года, был принят весной 2021 года как мера поддержки бизнеса в период пандемии. Обязательным условием является то, что установить такие павильоны можно только стационарным заведениям общепита и только на тех участках, которые определены в схеме размещения нестационарных торговых объектов и которые находятся на смежном с помещениями кафе земельном участке.

«Действие нового закона ограничено во времени. Можно использовать террасу только до 2023 года. […] Я не могу говорить за все бизнес-сообщество, но мне кажется, что мало найдется предпринимателей, которые пойдут на такие инвестиционные риски. Строительство отапливаемой конструкции, чтобы она была красивой — это много стекла. Стекло — это дорого. И за два года ее можно успеть только окупить. Соответственно, идти на риски, на мой взгляд, отважатся немногие», — приводит «Деловой Петербург» слова главы «Союза улицы Рубинштейна» Максима Жукова.

Представители общепита также не понимают, как выполнить зимой все требования, которые предъявляются к террасам Роспотребнадзором. «Если их разрешат застеклять, то потребуют ещё и систему вентиляции в эти веранды. Иначе это будет сборник заразы, где все сидят и дышат одним воздухом. А где вы видели у нас террасы с системой вентиляции?» — отметил управляющий партнер White Group Игорь Пращенко.

Как сообщили в Комитете имущественных отношений Петербурга, пока обращения хозяйствующих субъектов о заключении договоров на размещение круглогодичных террас не поступали. Опрошенные изданием рестораторы и представители профессиональных сообществ также не знают ни одну компанию, которая планирует установку зимних веранд в этом году.