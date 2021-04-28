Поправки в статью 6 закона «О размещении нестационарных торговых объектов», принятые депутатами ЗакСа, предлагают установить для предприятий общественного питания, пострадавших из-за ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, меру государственной поддержки в виде предоставления возможности без проведения аукциона заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта — павильона, специализированного или специально оборудованного для организации общественного питания.

Обязательным условием — установить такие павильоны можно только стационарным заведениям общепита и только на тех участках, которые определены в схеме размещения нестационарных торговых объектов и которые находятся на смежном с помещениями кафе земельном участке. Устанавливать террасы в любое время года можно до 31 декабря 2023 года.

Напомним, депутаты Петербурга предложили разрешить работу террас круглый год, чтобы поддержать городской общепит, пострадавший в период пандемии, в феврале 2021 года. «В соответствии с законопроектом такие предприятия должны получить право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО), оборудованных для оказания услуг общественного питания, на местах, определенных схемой размещения НТО и находящихся на участках смежных с основными предприятиями общественного питания, без проведения аукциона», — сообщала пресс-служба ЗакСа.