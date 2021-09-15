На территории бывшей обувной фабрики «Скороход» в Петербурге откроют гастрономический кластер

Общественным пространством на территории бывшей фабрики «Скороход» занимается компания «Сити Дзэн». На первых этажах комплекса откроют кафе и рестораны, студии йоги и сайклинга, коворкинги, творческие мастерские и другие пространства. Проект реализуют в два этапа — в начале 2023 года в эксплуатацию введут часть зданий ближе к Заставской улице, в 2025 году оставшиеся строения. Как пишет «Бумага» со ссылкой на создателей проекта, более детальный план по развитию кластера подготовят к концу октября, заявки от будущих резидентов начнут принимать уже в следующем году.

Гастрономические концепции, представленные у будущем кластере, будут разными. «Возможно строительство фуд-холла, также мы допускаем создание нового продуктового рынка. Есть идея фуд-коворкинга — места, где гастроэнтузиасты смогут арендовать рабочие места. Такой проект, насколько я знаю, есть в Казани, очень популярен этот формат в Америке», — отметили представители компании. По данным «Собака.ru», за гастрономию будет отвечать Артем Балаев — партнер компании «Агора. Гастроурбанистика», экс-продюсер фестиваля «О, да! Еда!» и Aurora Fashion Week.

Напомним, о том, что на территории бывшей обувной фабрики «Скороход» в Петербурге создадут общественное пространство, стало известно в декабре 2019 года. В рамках реконструкции планируется снести 2-3 тысячи квадратных метров современных построен и сохранить остальные объекты. Помимо торговых и офисных пространств проект подразумевает создание апартаментов. Как предполагают эксперты, срок окупаемости объекта составит 6-7 лет.