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Названа дата вручения звезд Michelin ресторанам Москвы

Первый гид «Мишлен» по ресторанам Москвы представят 14 октября, его презентуют в концертном зале  «Зарядье». Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра столицы. 

Москва станет первым городом СНГ, а в Петербурге ресторанный гид Michelin может появиться с дорожной картой уже через 2–3 года. Город будут продвигать через инструменты путеводителя, также речь идет о совместной маркетинговой программе. Как только заведения города подтвердят свою готовность к сотрудничеству, начнутся инспекции экспертов «Красного путеводителя».

Ресторанный гид Michelin уже 120 лет считается самым уважаемым и популярным рейтингом в мире. Звезду получают заведения с отменной кухней. Три отметки даются лучшим ресторанам, в которых есть авторское меню, разработанное потомственными шеф-поварами. «Собака.ru» рассказывает историю старейшего гида и поясняет, что означает его приход в Россию.

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