На Московском рынке появятся корнеры заведений общепита, однако торговая функция тоже сохранится. На рынке будут представлены 24 гастрономических и 30 продовольственных концепций: установят прилавки с овощами, фруктами и другими товарами. Рынок планируют открыть в обновленном формате в мае 2022 года.

Проектом по реконцепции площадки займется предприниматель Александр Шавлиашвили, который ранее производил реконструкцию Василеостровского рынка. Именно он станет инвестором нового проекта. Его пригласил новоиспеченный владелец Московского рынка Султан Давлетмурзаев, два года судившийся за рынок с КИО. В обновление площадки инвестируют 250 миллионов рублей.

Объект находится у Шавлиашвили в аренде, впрочем, вероятно, Давлетмурзаев тоже будет вкладываться в проект. Под его развитие гендиректор Московского рынка и Шавлиашвили учредили ООО «Меркат».

Помимо «Мерката» у Шавлиашвили есть ресторан ООО «Фиша» с выручкой 24 миллиона рублей и чистой прибылью 42 тысячи. Выручка остальных активов бизнесмена, среди которых ООО «Стил Кантин» по аренде недвижимости и ресторан ООО «МВР» не превышает миллиона рублей. Сам Василеостровский рынок Ольги Овчинниковой в 2020 году смог сократить убытки с 37 до 3,2 миллионов рублей.

На «Собака.ru» выходило большое интервью с Александром Шавлиашвили. Он рассказывал о первых шагах в карьере, достижениях и идеи реконструкции Василеостровского рынка.

Архитектурное бюро Rhizome разработало концепцию благоустройства Волжского переулка. Теперь маленькая жилая улица объединится с Василеостровским рынком. Получится комфортное место для петербуржцев, где будет не только фудкорт, но и детская площадка, коворкинг и луг. «Собака.ru» поговорила с руководителем архитектурного бюро Rhizome Евгением Решетовым и директором по развитию Василеостровского рынка Натальей Щедриной о том, каким будет пространство и как эта концепция повлияет на одну из главных гастрономических точек города.