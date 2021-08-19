У Василеостровского рынка появится пространство с амфитеатром, едой и лужайкой. Только посмотрите на проект бюро Rhizome!

Архитектурное бюро Rhizome разработало концепцию благоустройства Волжского переулка. Теперь маленькая жилая улица объединится с Василеостровским рынком. Получится комфортное место для петербуржцев, где будет не только фудкорт, но и детская площадка, коворкинг и луг. «Собака.ru» поговорила с руководителем архитектурного бюро Rhizome Евгением Решетовым и директором по развитию Василеостровского рынка Натальей Щедриной о том, каким будет пространство и как эта концепция повлияет на одну из главных гастрономических точек города.
Евгений Решетов
Руководитель архитектурного бюро Rhizome
«Пока Волжский переулок представляет собой не лучшее городское пространство. Этот участок достаточно узкий, поэтому его нельзя перенасыщать, но необходимо оживить. Наша задача состояла в том, чтобы показать, как можно структурировать эту историю. Василеостровский рынок мы не переосмысливали и не пытались сильно изменить Волжский переулок, поскольку понимаем, что это жилая территория, где люди имеют право на спокойную среду.
Исходное пространство использовалось как подъездный двор. Сейчас мы сохраняем возможность ограниченного проезда на переулок, но закрываем его для парковки транспорта. Таким образом мы делаем его более доступным для петербуржцев и решаем проблему хаотичной парковки.
В проекте мы разделили Волжский переулок на две части: улицу и площадь возле рынка. Жилая территория более спокойная по насыщению — здесь мы разместили уличную мебель, сделали мощение и определили места для посадки деревьев. А на территории возле Василеостровского рынка нам необходимо было переконфигурировать модули общепита. Благодаря чему место визуально стало казаться больше. И мы активировали новое петербургское пространство. Согласно проекту, здесь будут детская площадка, современная клумба с многолетними растениями, посадочные места с зарядными устройствами, новый трехуровневый павильон. На первом этаже которого расположатся Армянский дворик и цветочный павильон, на втором — лекторий, на третьем — зона посадки гостей.
Концепцию в скором времени отправим в комитет по охране памятников на экспертизу. Конечно, после обсуждения с городом она претерпит какие-то изменения. Надеюсь, что проект реализуем максимально близко к нашему варианту в 2022 году».
Наталья Щедрина
Директор по развитию Василеостровского рынка
«Идея реновации Волжского переулка родилась еще на этапе создания концепции Василеостровского рынка. Работая с такими важными для города объектами, имеющими историческое значение, важно не забывать про социальную ответственность бизнеса. Для нас реконцепция Волжского переулка — это не только способ увеличить количество посадочных мест, но и возможность быть интегрированными в жизнь Петербурга через создание комфортной городской среды.
На наш взгляд, архитектурное бюро Rhizome предложило решение, которое может стать успешным кейсом для нашего города и быть масштабировано. Благодаря объединению Василеостровского рынка и Волжского переулка двор начинает выполнять роль небольшой площади. Подобную эргономику пространства мы часто можем встретить в Европе. Улица частично станет пешеходной, что позволит нам проводить праздничные ярмарки, увеличить количество посадочных мест. Расширение уличного пространства также дает нам возможность создать детскую зону, что определенно обрадует не только маленьких гостей, но и их родителей. Хотим, чтобы у петербуржцев и гостей города появилось пространство с сильной гастрономической составляющей и атмосферой, располагающей к общению.
Для реализации такого масштабного проекта мы искали партнеров со схожими ценностями – социальная ответственность бизнеса, неравнодушие к вопросам экологии и устойчивому развитию. Наши единомышленники — компания Самокат — поддержали проект. О сроках реализации предпочитаем говорить осторожно: подготовка рабочего проекта, согласования занимают от полугода.
Наша команда убеждена, что потенциал Волжского переулка огромен. После реновации он станет точкой притяжения, местом, где горожане с удовольствием проведут время. Мы видим, как активно развивается Васильевский остров. Создание подобных новых пространств, пешеходных улиц здесь просто необходимо».
Визуализации предоставлены архитектурным бюро Rhizome.
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