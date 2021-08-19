У Василеостровского рынка появится пространство с амфитеатром, едой и лужайкой. Только посмотрите на проект бюро Rhizome!

«Пока Волжский переулок представляет собой не лучшее городское пространство. Этот участок достаточно узкий, поэтому его нельзя перенасыщать, но необходимо оживить. Наша задача состояла в том, чтобы показать, как можно структурировать эту историю. Василеостровский рынок мы не переосмысливали и не пытались сильно изменить Волжский переулок, поскольку понимаем, что это жилая территория, где люди имеют право на спокойную среду.

Исходное пространство использовалось как подъездный двор. Сейчас мы сохраняем возможность ограниченного проезда на переулок, но закрываем его для парковки транспорта. Таким образом мы делаем его более доступным для петербуржцев и решаем проблему хаотичной парковки.