Россиянка подала в суд на «Макдональдс», чья реклама заставила ее нарушить пост и съесть чизбургер 🍔

Исковое заявление против «Макдональдса» поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы. Поводом для подачи стало то, что в апреле 2019 года «Макдоналдс» разместил в Омске рекламу своей продукции, где предлагалось купить чизбургер или наггетсы по 39 рублей, а россиянка по имени Ксения, соблазнившись этой рекламой, нарушила Великий пост.

«Я проходила по тротуару мимо этого баннера 9 апреля, когда согласно монастырскому уставу, по которому я пощусь уже более 16 лет, разрешено есть только растительную пищу. Хочу сообщить, что блюда ресторана «Макдональдс», чизбургер и чикен-макнаггентс, готовятся из говядины и курицы. Увидев рекламный баннер, я не смогла сдержаться, посетила «Макдоналдс» и купила чизбургер», — приводит Baza текст искового заявления.

Теперь женщина просит суд встать на ее сторону и оштрафовать «Макдональдс» за нарушение свободы совести и вероисповедания. В качестве моральной компенсации она просит всего лишь 1 тысячу рублей.

Напомним, летом 2019 года «Макдональдсу» грозил штраф, по размеру намного больше 1 тысячи рублей. Административное правонарушение было выявлено после обращения петербуржца, которому отказались бесплатно предоставить кетчуп к наггетсам. За этом ресторану быстрого питания грозило до 500 тысяч рублей штрафа.