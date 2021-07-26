Уличные фуд-траки в Петербурге запустят к началу осени. Формат могут сделать круглогодичным

«Нам пришлось пройти второй этап согласований со всеми органами исполнительной власти, но мы его уже завершаем… Очень рассчитываем, что в конце августа — осенью первую ярмарку проведем. Сейчас уже начинаем думать над местами», — приводит «Деловой Петербург» слова председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова во время круглого стола, организованного объединением «Рестоград».

Изначально фуд-траки планировали использовать как нестационарные торговые объекты, однако позже в Смольном решили, что для Петербурга удобнее оформить их как объекты ярмарочной торговли. Сейчас власти выражают надежду, что такой формат удастся реализовать как «цивилизованную услугу» на «уровне, близком к достаточно цивилизованному кафе». Кроме того, теперь уличные ярмарки разрешено проводить на 30 дней в году, в 60. «Мы на этом не собираемся останавливаться. Возможно, ярмарки будут еще удлиняться или станут вообще бессрочными», — отметил Ситов.

Первые ярмарки будут не такими масштабными, как ожидалось изначально — всего на три-пять фуд-траков. В дальнейшем число машин планируется увеличивать.

Представители общепита, которые уже используют формат фуд-траков, говорят о хороших результатах работы и называют эксперимент «крайне успешным». «Этот формат рано или поздно, я думаю, будут использовать большинство участников рынка. Он удобен как для крупных сетевых бизнесов с точки зрения развития отдельного направления, так и для начинающих предпринимателей, потому что открыть бизнес в фуд–траке несколько проще и дешевле, чем инвестировать в полноценный ресторан», — отметил в свою очередь исполнительный директор объединения «Рестоград» Александр Ружинский.

Напомним, фуд-корты Петербурга могут возобновить работу уже на этой неделе. Ранее Смольный давал общепиту в торговых центрах около двух недель, чтобы обеспечить стопроцентную вакцинацию сотрудников.