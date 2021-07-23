Рядом с «Севкабель Портом» открывается пространство Eastcable с барным кластером на 4000 кв.м

На Кожевенной линии, 34, рядом с «Севкабель Портом» открывается Eastcable с барным кластером. Пространство займет 4000 кв.м в здании исторической ситценабивной фабрики: 15 заведений, веранды с видом на Большую Неву и барная улица в стиле Европейских руинных баров.