Рядом с «Севкабель Портом» открывается пространство Eastcable с барным кластером на 4000 кв.м

На Кожевенной линии, 34, рядом с «Севкабель Портом» открывается Eastcable с барным кластером. Пространство займет 4000 кв.м в здании исторической ситценабивной фабрики: 15 заведений, веранды с видом на Большую Неву и барная улица в стиле Европейских руинных баров.
Новая набережная – часть культурно-делового района Гавань 2.0 и естественное продолжение набережной «Севкабель Порта». Там уже работает кафе Leila от создателей «ЭZO» c вином, блюдами восточной кухни и террасой, а скоро откроются:
- «Бар заблудшего Дракона и трёх Эльфов» — тематический портовый бар с супами и вином от команды «ОПГ Добрых дел»;
- Bar Flamingo — музыкальный бар в латиноамериканском стиле, совмещённый с магазином виниловых пластинок, от команды Pio Nero;
- Tranquilla — лофт-бар со сценой, танцами и закусками, приготовленными на открытом огне;
- «Трюм» — бар в морском стиле с ассортиментом крепких и слабоалкогольных напитков, камчатским стритфудом и японской кухней от команды Kambuzz;
- Cидрерия и пивной бар On Tap;
- Avocado Point — европейское бранч-кафе ;
- «Изихумусбар» — еврейский винный бар от команды Easy Hummus;
- Red Head bar — тапас-бар со средиземноморской кухней и специализацией на портвейнах и хересах;
- Фитобар и чайная «Майтрейя».
Также резидентами пространства станут экоцентр «Переработкинская» и благотворительный кластер «Нормальное место» с мастерскими «Простые вещи», фондом «Перспективы», анимационной студией «Да», инклюзивным кафе «Огурцы» и магазином «Спасибо!».
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