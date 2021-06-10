Первая коктейльная неделя в Петербурге от El Copitas Bar пройдет с 5 по 11 июля

El Copitas Bar — самая титулованная барная команда Восточной Европы (#27 по версии The World`s 50 Best Bars) — проведет первую в Петербурге коктейльную неделю Saint Petersburg Cocktail Week 2021. С 5 по 11 июля в 30 коктейльных барах города будут проходить гостевые смены мировых бартендеров, в магазине «Подписные Издания» будет организован специальный барный стеллаж, а в кинотеатре «Родина» — закрытый коктейльный кинофестиваль.

Участие в Cocktail Week примут 30 баров: «Цветочки», «Полторы Комнаты», Ultramen, Xander, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, St. Martin, Merula, Imbibe, Made in China, Social Club, «Пирс 28», Ognivo, Animals, Bilbao, Такты, Arka, Salone Pasta&Bar, Union и др. В спикизи-баре NoMER 47.1 (внутри Merula) бармены из регионов России (с локальными ингредиентами!) проведут гест-бартендинги.