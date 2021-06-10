Первая коктейльная неделя в Петербурге от El Copitas Bar пройдет с 5 по 11 июля

El Copitas Bar — самая титулованная барная команда Восточной Европы (#27 по версии The World`s 50 Best Bars) — проведет первую в Петербурге коктейльную неделю Saint Petersburg Cocktail Week 2021. С 5 по 11 июля в 30 коктейльных барах города будут проходить гостевые смены мировых бартендеров, в магазине «Подписные Издания» будет организован специальный барный стеллаж, а в кинотеатре «Родина» — закрытый коктейльный кинофестиваль.
Участие в Cocktail Week примут 30 баров: «Цветочки», «Полторы Комнаты», Ultramen, Xander, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, St. Martin, Merula, Imbibe, Made in China, Social Club, «Пирс 28», Ognivo, Animals, Bilbao, Такты, Arka, Salone Pasta&Bar, Union и др. В спикизи-баре NoMER 47.1 (внутри Merula) бармены из регионов России (с локальными ингредиентами!) проведут гест-бартендинги.
В программе:
- Образовательный лекторий от международных спикеров
- Вечеринка открытия в пространстве Third Place (BBQ, стендап, коктейли)
- Вечеринка Экватор в стиле 60-х в «Доме мод»
- 20 гостевых смен от мировых бартендеров
- Совместные инициативы с магазином «Подписные Издания», пивоварней AF Brew, кинотеатрами «Дом Кино» и «Родина»
- Музыкальные гости, стендап-комедии, тату-мастера и Альтернативная Барная Премия
- Глобальная благотворительная программа Speed Rack
- Круиз по ночной Неве
- Вечеринка закрытия в «К-30» (похмельный бранч)
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