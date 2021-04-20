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Блюдо недели: березовый сок, апрельские сморчки, ростки пшеницы и ладожский сиг в весеннем меню Eclipse

  • Равиоль с утиным желтком

  • Пирог из кролика 

  • Цесарка

  • Ягненок с тыквой, свекла с терпугом

Сергей Фокин, шеф-повар ресторана Eclipse, презентовал новое меню, посвященное весне — им завершается первый цикл сетов. Команда использует разные сезонные ингредиенты: деликатесные апрельские сморчки, ростки пшеницы, зеленую спаржу, ладожского судака и молочную ягнятину. 

Шеф-бармен Валерий Рыжков разработал алкогольный пейринг к блюдам: идеальную для коктейлей коллекцию джина на цветах и травах (фиалковый, из карельского можжевельника и васильковый с кордиалом из ростков горошка с любистком), самодельную гречишную медовуху, сидр из тыквы и игристое из корня сельдерея. 

  • Пророщенная пшеница с мидиями

Стартом холодные закуски назвать здесь язык не поворачивается — чего стоит ладожский сиг с солеными лимонами и маринованным редисом или пирог из кролика со сморчками, фисташками и фуа-гра. Среди всего неизбежного горячего обращаем внимание на  равиоль с утиным желтком, травами и вяленой утиной грудкой и рулет из цесарки с соусом из хлебного кваса. 

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