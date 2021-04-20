Блюдо недели: березовый сок, апрельские сморчки, ростки пшеницы и ладожский сиг в весеннем меню Eclipse

Стартом холодные закуски назвать здесь язык не поворачивается — чего стоит ладожский сиг с солеными лимонами и маринованным редисом или пирог из кролика со сморчками, фисташками и фуа-гра. Среди всего неизбежного горячего обращаем внимание на равиоль с утиным желтком, травами и вяленой утиной грудкой и рулет из цесарки с соусом из хлебного кваса.