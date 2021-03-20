В Петербурге летние кафе могут заработать уже в апреле

В Петербурге уже с 16 апреля могут открыться летние кафе — на две недели раньше, чем изначально планировалось. Об этом пишет «Петербургский дневник», ссылаясь на комитет имущественных отношений.
В комитете добавили, что речь идет о проекте документов. По информации комитета, в настоящее время у города 615 договоров на размещение летних кафе. Примерно две трети — это точки при стационарных ресторанах, а другие — отдельно стоящие объекты или веранды при нестационарных павильонах общественного питания.
Ранее процедуру открытия летних кафе упростили. Вместо договора владельцы получает специальное разрешение на использование городского земельного участка. Как уточнили в пресс-службе КИО, выносные столики в этом сезоне будут размещаться в качестве элементов благоустройства — уличной мебели. При этом не потребуют разработку проекта благоустройства.
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