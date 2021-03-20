В Петербурге летние кафе могут заработать уже в апреле

В комитете добавили, что речь идет о проекте документов. По информации комитета, в настоящее время у города 615 договоров на размещение летних кафе. Примерно две трети — это точки при стационарных ресторанах, а другие — отдельно стоящие объекты или веранды при нестационарных павильонах общественного питания.