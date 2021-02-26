В Петербурге стартует третий веганский ресторанный фестиваль Utroo

Ресторанные журналисты Анна Коварская и Саша Иорданов, создатели телеграм-канала Utroo, запустили третий веганский фестиваль совместно с главным мясником города Ромой Редманом (Chuck, Holy Ribs). С 5 по 31 марта в ведущих мясных ресторанах Петербурга можно будет попробовать блюда из растительного мяса!
Три ресторана-участника целый месяц будут предлагать своим гостям блюда без использования продуктов животного происхождения и на основе растительного мяса Greenwise — партнера проекта.
- Red Steak & Wine: салат цезарь (420 рублей), тайский суп том кха (360 рублей) и собу с овощами (450 рублей)
- «Блок»: вителло тонато (450 рублей) и обожженный перец с растительным мясом (550 рублей)
- Grill Station: спагетти болоньезе (390 рублей), мексиканский бургер(420 рублей) и хумус с «курицей» терияки (350 рублей).
18 марта в ресторане GrillStation пройдет специальный ужин бренд-шефа фестиваля Ромы Редмана.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.