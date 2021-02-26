В Петербурге стартует третий веганский ресторанный фестиваль Utroo

Ресторанные журналисты Анна Коварская и Саша Иорданов, создатели телеграм-канала Utroo, запустили третий веганский фестиваль совместно с главным мясником города Ромой Редманом (Chuck, Holy Ribs). С 5 по 31 марта в ведущих мясных ресторанах Петербурга можно будет попробовать блюда из растительного мяса!