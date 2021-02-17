Знакомьтесь, основатели стартапа Greenwise — одной из первых компаний в России, которая делает растительное мясо

Как сделать немясо из российских гороха и пшеницы и начать продавать его по всему миру?

От защиты прав человека к защите прав животных: юрист из Российского агентства правовой и судебной информации Пономарев и бакалавр уголовного права Марсель уехали учиться в Лейденский университет в Нидерландах по магистерской программе права в области цифровых технологий, а через год вернулись в Россию экоактивистами и основали Greenwise. Штаб-квартирой и лабораторией одного из самых первых российских стартапов растительного мяса стал завод пищевых и кормовых ингредиентов Пономарева-старшего «Партнер-М». Отец Артема Василий стал пионером переработки растительного сырья в России еще в 1990-х, в 2005-м построил предприятие, которое производит растительные белки для мясных мэйджоров. Артем и команда приняли эстафету.

Как на вас так повлиял Лейденский университет?

Юлия: Приехав учиться в Лейден, мы будто попали в среду своей мечты: люди сортируют мусор, передвигаются на велосипедах, уделяют большое внимание здоровью, питанию, а в городе нет бездомных животных. И тут мыпоняли: фокус нашего интереса — как раз вот эта связка питания и экологии.

Артем: А значит, почему бы из ингредиентов, которые производит завод «Партнер-М», не создать с помощью зеленых технологий новый продукт?

Все удачно совпало?

Артем: Мой отец — тот самый человек, который поднял направление растительных ингредиентов в России. Он был представителем американской компании ADM, которая первой ввезла в нашу страну растительные белки, а теперь он с удовольствием ест наше немясо и шутит: я это все придумал двадцать лет назад! Но тогда рынок был не готов. А сейчас готов!

И три года назад, когда вы начинали, был готов?

Артем: Поначалу, после нашего возвращения в Россию, наш проект развивался как малопонятное хобби. Да, я с детства проводил немало времени на заводе отца, ездил с ним на международные выставки, интуитивно понимал мировые пищевые тренды, знал, с какой стороны подходить к производству. Но о заработке речи не шло, как и о том, чтобы попасть в свободную нишу.

Что вы сделали, чтобы совершить качественный скачок?

Артем: Мы вложили время в разработку нового продукта! Мы допытывали вопросами технологов — и наш энтузиазм дал свои плоды: специалисты с двадцатилетним стажем смогли посмотреть на проблематику под другим углом.

Юля: Наш переход во взрослую жизнь случился, когда мы показали прототипы нашего продукта, растительные джерки, на крупнейшей выставке Vegan Life Live в Манчестере, это было весной 2018 года. Сотни людей пробовали созданное нами растительное мясо, нахваливали его, и мы наконец поняли: наш проект — это уже не side gig.

Артем: В том же году мы поехали на Health Ingredients Europe во Франкфурт. Надо понимать: Германия традиционно считается «мясной» страной. Однако больше половины стендов этой выставки были посвящены plant based ingredients! В магазинах и ресторанах мы увидели то же — везде растительные аналоги мясу. Посмотрели мы на эту новую формацию питания и поняли: надо становиться пионерами в России и развивать долю рынка, за которым будущее.

Юлия: Мы стали первыми россиянами, попавшими в берлинский бизнес-инкубатор ProVeg — они поддерживают стартапы, производящие альтернативы продуктам животного происхождения. За четыре месяца в этом «Сколково» для производителей альтернативной еды мы многому научились: сформулировали миссию и цель компании, доработали брендинг, четко определили ЦА.

Кто и за что отвечает в команде Greenwise?

Артем: Я отвечаю за производственную часть, юридические вопросы и часть операционки. Юля — за маркетинг, позиционирование, за трансляцию ценностей и миссии бренда Greenwise. Наш третий партнер Георгий Железный в ответе за планирование и финансовую часть. В середине 2019 года Георгий переехал в Берлин, чтобы обеспечить выход компании на немецкий рынок, и учится там инновационному менеджменту.

Производство Greenwise контрактное: вы арендуете помещения на заводе «Партнер-М», здесь же закупаете пищевые ингредиенты и труд сотрудников. Какая роль у Пономарева старшего?

Артем: Единственная поблажка, которую мы получили благодаря отцу, — коммерческий кредит доверия, 45 дней с отсрочкой платежа. Это нам позволило зайти в сети, которые также работают с отсрочкой (а порой она может достигать 90 дней!). Отец не касается ни технологического производства, ни маркетинга, ни стратегии. Но может дать отцовский совет. Типа, не тупи.

Конечно, бывает, говорят — ага, все ясно, у него папа владелец завода! То есть я сижу, курю сигару и вдруг говорю: «А ­сделайте-ка мне растительное мясо по блату!» Да, я ­воспользовался возможностью, но так делают не все: кто-то собственную возможность так и оставляет нереализованной. Чтобы реализовать свою, я поднимался в шесть утра, к восьми на выработку: стоишь на линии, пилишь вкусоароматику, домой приходишь весь в пищевых запахах, с собакой погуляешь — и спать. Первые несколько тысяч упаковок джерков мы фасовали своими руками в нелепые серебристые пакетики — пилотная версия упаковки выглядела смехотворно, как корм для котов.