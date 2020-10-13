Каллиграф и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас расписал арку для ресторана «Скотный двор» на Конногвардейском бульваре.
Покрас Лампас расписал арку для ресторана «Скотный двор» на Конногвардейском бульваре
«Контур арки мне сразу напомнил форму подковы, и я рад оставить в этом месте работу, процитировав знаменитые строки писателя: "Там осталась всего-навсего одна-единственная заповедь. Она гласила: все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие"», — поделился художник.
Работа Покраса заменила собой арт-объект финского художника Сами Хюрскюлахти — ранее он украсил арку лесным мхом, собранным по всей Ленинградской области.
Напомним, ранее каллиграфия Покраса Лампаса появилась в небе над Петербургом (что? да!). Виртуальная работа стала частью фестиваля уличного искусства «Стенограффия», в рамках которого художники меняют привычные панорамы городов, изображая на них арт-объекты.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.