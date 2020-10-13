Покрас Лампас расписал арку для ресторана «Скотный двор» на Конногвардейском бульваре

«Контур арки мне сразу напомнил форму подковы, и я рад оставить в этом месте работу, процитировав знаменитые строки писателя: "Там осталась всего-навсего одна-единственная заповедь. Она гласила: все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие"», — поделился художник.

Работа Покраса заменила собой арт-объект финского художника Сами Хюрскюлахти — ранее он украсил арку лесным мхом, собранным по всей Ленинградской области.

Напомним, ранее каллиграфия Покраса Лампаса появилась в небе над Петербургом (что? да!). Виртуальная работа стала частью фестиваля уличного искусства «Стенограффия», в рамках которого художники меняют привычные панорамы городов, изображая на них арт-объекты.