В небе над Петербургом появилась виртуальная инсталляция Покраса Лампаса

Новая виртуальная работа Покраса Лампаса стала частью фестиваля уличного искусства «Стенограффия», в рамках которого художники меняют привычные панорамы городов, изображая на них арт-объекты. Найти виртуальные граффити можно также в Москве на фасаде здания Российской Академии Наук, а также в Екатеринбурге, Краснодаре и Перми.

Увидеть новую работу Покраса Лампаса можно на панорамах в Яндекс.Картах.

Напомним, ранее Покрас Лампас раскрыл послание, зашифрованное в восстановленном «Супрематическом кресте». Арт-объект появился на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге в июле 2019 года, не просуществовал и суток и был закатан в асфальт коммунальными службами. Художник должен был вернуть изображение на площадь, однако этого не произошло — организаторы фестиваля «Стенограффия» решили взять паузу из-за угроз противников данной работы. «Супрематический крест» восстановили в октябре — по признанию Покраса, никто до последнего не знал, какой текст будет сопровождать обновленную работу.