Территорию Андреевского рынка на Васильевском острове превратят в ресторанный квартал

Андреевский двор, где исторически располагался Андреевский рынок — один из первых рынков Петербурга, а сейчас — редкий сохранившийся образец архитектуры торговых рядов XVIII века, хотят превратиться в гастрономический кластер с ресторанными кварталами. Общая площадь двора — 14 тыс. квадратных метров, гастрономический кластер (обещают запуск к лету 2021 года) расположится на первом этаже (4300 квадратных метров) и вместит около 15 ресторанов, кафе и лавок, а также лайфстайл-проекты и магазины актуальных брендов. За концепт гастрономического кластера отвечает команда «Агора.Гастроурбанистика».

Проект обновления комплекса включает открытие и озеленение внутреннего двора рынка, а также превращение Волжского переулка в пешеходную улицу.

Первый резидент проекта — бельгийский гастрономический паб BRUXX от Italy Group (Михаил Соколов, Тимур Дмитриев).

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