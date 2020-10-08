Смольный перепишет закон о «наливайках». Требование о 50 квадратных метрах сохранят только для типовых «панелек»

Минимальную площадь зала обслуживания снизят до 20 квадратных метров по поручению председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Требование о 50 «квадратах» сохранится только для общепита, который располагается в многоквартирных домах массовых серий — в так называемых «хрущевках», панельных домах, «кораблях».

Изменения вступят в силу 1 января 2021 года, а норма для общепита в «панельках» — 1 января 2022-го.

«В законе пропишут четкое определение зала обслуживания, которым исключат двоякое толкование при измерении площади. По инициативе самих рестораторов депутаты подготовили обращение в адрес главы Минфина с предложением установить минимальную розничную цену на продажу алкоголя в заведениях общепита», — сообщается в Telegram-канале депутата Дениса Четырбока, инициатора закона о «наливайках».

Напомним, 8 июля депутаты Законодательного Собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Автор инициативы Денис Четырбок призвал прислушаться к голосу петербуржцев, а не бизнеса, который «кошмарит жителей многоквартирных домов». Помощник Четырбока, Ростислав Сериков, посоветовал барам «просто исключить из меню алкоголь».

14 июля Четырбок объявил о сборе рабочей группы по созданию правил для «авторских баров». Она должна была выделить в правовом поле «авторские бары», даст им определение, проработает правила их работы, а также возможность предоставления преференций. Первое и пока единственное собрание прошло 30 июля. Позже владельцы баров Петербурга разработали законопроект, отменяющий закон против «наливаек». Они опасались, что компромисса так и не удастся достигнуть.